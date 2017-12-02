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    Мертвого мужчину с обмотанной пленкой головой нашли в парке в Москве

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    Мертвого мужчину с обмотанной пленкой головой нашли в парке в Москве

    Мертвого мужчину с обмотанной пленкой головой нашли в парке в Москве

    Тело молодого человека было обнаружено сегодня на территории парка на севере столицы. Его голова была обмотана пищевой пленкой.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Москве, тело нашли в районе 5-го Войковского проезда.

    Пресс-служба ГУВД по Москве: «Около 18 часов в службу „02“ поступило сообщение об обнаружении тела молодого мужчины на территории парка недалеко от 5-го Войковского проезда».

    В конце ноября мертвую женщину 1976 года рождения с синяками и ссадинами нашли у общежития Российского университета дружбы народов.

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