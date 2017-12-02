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    Лавров рассказал, кто выиграет ЧМ по футболу в России

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    Лавров рассказал, кто выиграет ЧМ по футболу в России

    Лавров рассказал, кто выиграет ЧМ по футболу в России

    Глава МИД РФ поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

    Отвечая на вопрос о том, кто станет чемпионом мира, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил, что мундиаль выиграет сильнейшая команда.

    Сергей Лавров: «(Победит) сильнейший. Я буду болеть за красивую игру».

    Глава МИД РФ известен своей любовью к футболу. Он является болельщиком московского «Спартака». Как признавался министр, он сам хотя бы раз в неделю старается играть в футбол.

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    Матчи чемпионата мира будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. По итогам жеребьевки сборная России оказалась в группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Эксперты считают высокими шансы на выход России из группы.

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