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    Путин внес в Госдуму соглашение о службе граждан Южной Осетии в армии РФ

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    Путин внес в Госдуму соглашение о службе граждан Южной Осетии в армии РФ

    Путин внес в Госдуму соглашение о службе граждан Южной Осетии в армии РФ

    Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией в сфере безопасности.

    В этом соглашении прописан порядок вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в российскую армию. Под этим понимается прием граждан этой республики на службу по контракту в составе российской 4-й гвардейской военной базы на территории Южной Осетии. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

    Из документа: «Вношу в Государственную думу на ратификацию соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года».

    При заключении контракта на службу в рядах российской армии граждане Южной Осетии должны будут уволиться из вооруженных сил республики.

    Предполагается, что после вступления этого соглашения в силу Южная Осетия разработает штатно-табельную документацию и согласует ее с российской стороной.

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