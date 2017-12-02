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    На матче КХЛ в Хельсинки установлен новый рекорд посещаемости

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    На матче КХЛ в Хельсинки установлен новый рекорд посещаемости

    На матче КХЛ в Хельсинки установлен новый рекорд посещаемости

    Новый рекорд посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги установлен на игре «Йокерит» — СКА в Хельсинки.

    Как сообщает «Р-Спорт», рекордная по посещаемости игра впервые прошла на открытом воздухе: команды встретились в парке Кайсаниеми в центре столицы Финляндии. За игрой следили 17 645 зрителей, которые разместились на специально возведенных трибунах.

    Матч был приурочен к нескольким памятным датам: 100-летию независимости Финляндии, 50-летию ХК «Йокерит» и юбилейному, 10-му сезону КХЛ. СКА одержал победу в этой встрече со счетом 4:3.

    Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина в 2014 году. В Праге матч на «O2 — Арене» между местным «Львом» и магнитогорским «Металлургом» посетили 17 073 зрителя.

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