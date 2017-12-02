Автомобиль Пола Маккартни продали на аукционе в Лондоне за $1,8 млн

Автомобиль Aston Martin DB5, принадлежавший ранее музыканту Полу Маккартни, был продан за 1 млн 345 тыс. фунтов стерлингов (1 млн 812 тыс. долларов) на торгах в Лондоне.
О продаже автомобиля ТАСС сообщили в лондонском аукционном доме Bonhams, который устроил торги раритетными автомашинами.
Находившийся в собственности Маккартни серебристо-бежевый Аston Martin был произведен в 1964 году. На его номерном знаке — 64 МАС — указаны как год выпуска, так и первые буквы фамилии легендарного музыканта.
На аукционных торгах Bonhams продавался еще один автомобиль, связанный с ливерпульской четверкой, хотя и куда менее дорогой, чем у Маккартни. Это Austin Mini Cooper ’S’ 1966 года выпуска, которым сначала владел менеджер Beatles Брайан Эпстайн, а затем — ударник группы Ринго Старр. Этот автомобиль ушел за 102 тыс. фунтов стерлингов (около 138 тыс. долларов).
Автомобиль Bentley S2 Continental Flying Spur 1960 года, который в свое время принадлежал знаменитому композитору, певцу и пианисту Элтону Джону и был одной из наиболее часто используемых им автомашин, был продан за 180,7 тыс. фунтов (более 243 тыс. долларов).
Находившийся в собственности Маккартни серебристо-бежевый Аston Martin был произведен в 1964 году. На его номерном знаке — 64 МАС — указаны как год выпуска, так и первые буквы фамилии легендарного музыканта.
На аукционных торгах Bonhams продавался еще один автомобиль, связанный с ливерпульской четверкой, хотя и куда менее дорогой, чем у Маккартни. Это Austin Mini Cooper ’S’ 1966 года выпуска, которым сначала владел менеджер Beatles Брайан Эпстайн, а затем — ударник группы Ринго Старр. Этот автомобиль ушел за 102 тыс. фунтов стерлингов (около 138 тыс. долларов).
Автомобиль Bentley S2 Continental Flying Spur 1960 года, который в свое время принадлежал знаменитому композитору, певцу и пианисту Элтону Джону и был одной из наиболее часто используемых им автомашин, был продан за 180,7 тыс. фунтов (более 243 тыс. долларов).
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