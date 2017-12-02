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    В Раде обвинили Россию в создании миграционного кризиса в Европе

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    • Фото: РИА Новости, Александр Максименко
    В Раде обвинили Россию в создании миграционного кризиса в Европе

    В Раде обвинили Россию в создании миграционного кризиса в Европе

    В Раде обвинили Россию в создании миграционного кризиса в Европе
  • Фото: РИА Новости, Александр Максименко

    • Миграционный кризис в Европе создала Россия, чтобы отомстить европейцам за введенные санкции. С таким обвинением в адрес РФ выступил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

    По словам Геращенко, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году, однако только весной 2015-го мигранты в Европу «потекли широкой рекой».

    Политик считает, что Россия решила «создать проблемы» ЕС после того, как были введены антироссийские экономические санкции.

    Антон Геращенко: «Выделялось по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу».

    Он считает, что в общей сложности Москва потратила на реализацию плана миллиард долларов. Геращенко добавил, что такая сумма для России ничего не представляет.

    Наплыв беженцев спровоцировал усиление уровня ксенофобии в Европе, повысив уровень влияния националистических партий, лидеры которых известны пророссийскими взглядами, отметил депутат.

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