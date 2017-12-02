В Раде обвинили Россию в создании миграционного кризиса в Европе

Миграционный кризис в Европе создала Россия, чтобы отомстить европейцам за введенные санкции. С таким обвинением в адрес РФ выступил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

По словам Геращенко, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году, однако только весной 2015-го мигранты в Европу «потекли широкой рекой».



Политик считает, что Россия решила «создать проблемы» ЕС после того, как были введены антироссийские экономические санкции.



Антон Геращенко: «Выделялось по тысяче долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в Европу».



Он считает, что в общей сложности Москва потратила на реализацию плана миллиард долларов. Геращенко добавил, что такая сумма для России ничего не представляет.



Наплыв беженцев спровоцировал усиление уровня ксенофобии в Европе, повысив уровень влияния националистических партий, лидеры которых известны пророссийскими взглядами, отметил депутат.