Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

Поезд следует без остановок. При любых раскладах. Едем дальше, спасибо за фантастическую поддержку, Черкизово! ❤️💚#ЛокоРубин 1:0 (0:0)



Гол забил: Фарфан (‘87) pic.twitter.com/tUW4unH6bj — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 2, 2017

В домашнем матче 19-го тура железнодорожники одолели «Рубин». Победный гол был забит в самой концовке встречи — на 87-й минуте отличился Джефферсон Фарфан. При этом незадолго до этого гости остались в меньшинстве — на 80-й минуте защитник «Рубина» Сесар Навас получил вторую желтую карточку и был удален.«Локомотив» в последних шести матчах чемпионата России одержал пять побед, одну встречу свел вничью и уверенно идет на первом месте с 42 очками, опережая «Зенит» на шесть очков. «Рубин» не может победить в шести играх чемпионата подряд.