Жди меня
ТВ-Эфир
Жди меня
    •  

    Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

    Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

    Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Рубином»
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате России, не оставляет соперникам шанса сократить отставание.

    В домашнем матче 19-го тура железнодорожники одолели «Рубин». Победный гол был забит в самой концовке встречи — на 87-й минуте отличился Джефферсон Фарфан. При этом незадолго до этого гости остались в меньшинстве — на 80-й минуте защитник «Рубина» Сесар Навас получил вторую желтую карточку и был удален.

    «Локомотив» в последних шести матчах чемпионата России одержал пять побед, одну встречу свел вничью и уверенно идет на первом месте с 42 очками, опережая «Зенит» на шесть очков. «Рубин» не может победить в шести играх чемпионата подряд.

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru