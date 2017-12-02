Деньги на первенца: как потратить с умом новые детские пособия

Президент РФ Владимир Путин объявил о самой настоящей перезагрузке государственной демографической политики. Кто уже с 1 января
2018-го сможет претендовать на новые выплаты от государства, а кто — на низкие проценты по ипотеке? И как уже совсем скоро изменится жизнь чуть ли не каждой российской семьи?
Сенатора Мизулину будущие бессонные ночи, которые российские чиновники будут коротать над демографическими законами, не пугают.
Елена Мизулина, член Совета Федерации РФ: «Я просто знаю, как живут люди, простые люди живут своим трудом, не рассчитывают на какую-то халяву, извините. Для них это очень хорошее подспорье, знак, что президент о них думает».
Российские мамы примеряют на себе, как бы они распорядились пособием за первенца. За расчет взяли озвученные президентом 10 523 руб.. Марина с пятимесяным Колей на руках крутит платежку за квартплату, только одного ежемесячного пособия хватит, чтобы оплатить ЖКХ за два месяца.
Финансовый аналитик Сергей Дорогавцев, который специализируется на работе с высоликвидными инструментами на бирже, советует не спешить тратить эти деньги на подгузники.
Сергей Дорогавцев, финансовый аналитик: «Если мы эти деньги не тратим и несем на фондовый рынок, покупаем облигации федерального займа под текущую доходность».
Если вложить деньги в надежные гособлигации, то к окончанию школы у ребенка будет вполне солидный стартовый капитал: 610 276,22. Если и тогда эти деньги не трогать, то к окончанию института набежит почти миллион.
Сергей Дорогавцев: «Ничего не потеряем, государство обеспечивает выплату».
А если рискнуть и часть денег вложить в акции серьезных российских компаний, то стартовый капитал чада для взрослой жизни практически удвоится.
Но кто бы как ни распорядился пособием на рождение первенца, совершенно понятно, что демографическая инициатива потому и называется демографической, ведь признана увеличить не количество подгузников в корзине, а количество детей в стране, и вытащить Россию из демографической ямы.
Елена Мизулина, член Совета Федерации РФ: «Я просто знаю, как живут люди, простые люди живут своим трудом, не рассчитывают на какую-то халяву, извините. Для них это очень хорошее подспорье, знак, что президент о них думает».
Российские мамы примеряют на себе, как бы они распорядились пособием за первенца. За расчет взяли озвученные президентом 10 523 руб.. Марина с пятимесяным Колей на руках крутит платежку за квартплату, только одного ежемесячного пособия хватит, чтобы оплатить ЖКХ за два месяца.
Финансовый аналитик Сергей Дорогавцев, который специализируется на работе с высоликвидными инструментами на бирже, советует не спешить тратить эти деньги на подгузники.
Сергей Дорогавцев, финансовый аналитик: «Если мы эти деньги не тратим и несем на фондовый рынок, покупаем облигации федерального займа под текущую доходность».
Если вложить деньги в надежные гособлигации, то к окончанию школы у ребенка будет вполне солидный стартовый капитал: 610 276,22. Если и тогда эти деньги не трогать, то к окончанию института набежит почти миллион.
Сергей Дорогавцев: «Ничего не потеряем, государство обеспечивает выплату».
А если рискнуть и часть денег вложить в акции серьезных российских компаний, то стартовый капитал чада для взрослой жизни практически удвоится.
Но кто бы как ни распорядился пособием на рождение первенца, совершенно понятно, что демографическая инициатива потому и называется демографической, ведь признана увеличить не количество подгузников в корзине, а количество детей в стране, и вытащить Россию из демографической ямы.
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