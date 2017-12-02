Пауки, крысы и стекло: что можно найти в продуктах из супермаркета

Какая гадость может подстерегать нас в самых обычных продуктах питания и как она туда попадает? Репортер «Центрального телевидения» решила вспомнить случаи, когда вместо продуктов в магазине покупателей ждало щекочущее нервы зрелище.

565 еда

здоровье

магазины

продукты

торговля

Рядовой поход в магазин закончился для домохозяйки из Химок арахнофобией — панической боязнью пауков. Теперь Анна вздрагивает от каждого шороха и всюду в квартире ей мерещится смертельная угроза. Все началось с покупки винограда, в котором она нашла несколько пауков. Порывшись в Интернете, она не на шутку испугалась, опознав в незваном госте самого ядовитого арахнида на планете — Чёрную вдову.



Виноград с опасной начинкой и сейчас находится на прилавках того самого магазина, и опасные твари чувствуют себя как дома. Продавцы все отрицали и спешили убрать улики подальше от камеры. Покупатели продолжали бродить среди прилавков.



В Европе в таких случаях на место тут же выезжает бригада биологической защиты, все обрабатывает спецраствором. История семьи Эдмонтон из Канады как под копирку. Кухня, гроздь винограда из супермаркета, страшная тварь внутри. В британском супермаркете покупатели тоже нашли пауков в винограде.



Но откуда на прилавках пауки-убийцы? Европейские репортеры даже предположили, что такой виноград полезнее и фермеры используют Чёрную вдову для борьбы с вредителями вместо непопулярной у покупателей химии. Фермеры все отрицают.



А жительнице Иванова неприятная находка в мороженом едва не стоила жизни. У нее в ушах до сих пор стоит тот самый хруст мороженого на зубах. И это был не лед, а осколки стекла. Прямо из кафе женщину увезли на скорой с многочисленными порезами пищевода и желудка. А официантка призналась: на кухне разбилась посуда.



Поход в супермаркет все больше становится похож на прогулку по минному полю. Роскачество на днях шокировало: в каждой пятой пачке творога самых популярных брендов живут кишечная палочка, плесень и дрожжи.



Мария Спунцова, заместитель руководителя Российской системы качества: «Дрожжи в твороге есть всегда. Если неправильно хранить творог, в нем всегда растут дрожжи».



Но если с дрожжами и кишечной палочкой в твороге все понятно, то откуда берутся другие опасные находки? Например, шарики ртути в гречневой каше, которой жительница Калининграда накормила своих детей.



Как же все-таки не съесть таракана в хлебе, не подавиться окурком в колбасе или бахилами в тушенке? Подробности — в видеоматериале.