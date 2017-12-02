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    Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ получил боевое знамя. армия и флот РФ, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ получил боевое знамя

    Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ получил боевое знамя

    2 комментария
    Первый в Крыму <nobr>десантно-штурмовой</nobr> батальон ВДВ получил боевое знамя

    Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ получил боевое знамя

    Первый в Крыму <nobr>десантно-штурмовой</nobr> батальон ВДВ получил боевое знамя

      В Крыму вручили боевое знамя десантному батальону горной штурмовой дивизии. Торжественная церемония прошла на центральном стадионе в Феодосии.

      После церемонии десантники устроили для многочисленных зрителей показ современной боевой техники и вооружения, а также провели учебный бой и операцию по освобождению условных заложников.

      Стоит отметить, что батальон стал первой в истории ВДВ воинской частью, дислоцированной на полуострове.

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