Первый в Крыму десантно-штурмовой батальон ВДВ получил боевое знамя

В Крыму вручили боевое знамя десантному батальону горной штурмовой дивизии. Торжественная церемония прошла на центральном стадионе в Феодосии.

После церемонии десантники устроили для многочисленных зрителей показ современной боевой техники и вооружения, а также провели учебный бой и операцию по освобождению условных заложников.



Стоит отметить, что батальон стал первой в истории ВДВ воинской частью, дислоцированной на полуострове.