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    Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Уралом»

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    Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Уралом»

    Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Уралом»

    Петербургский «Зенит» добился победы над «Уралом» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

    Встреча «Зенита» и «Урала» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом в первом тайме матча команды обменялись автоголами. На 6-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Зенита» Эммануэля Маммана, а через 25 минут взаимностью ответил нападающий «Урала» Игорь Портнягин.

    Автором победного гола на 76-й минуте стал Александр Кокорин, возглавивший благодаря этому гонку бомбардиров РФПЛ.


    «Зенит» после этой победы с 36 очками вернулся на второе место в турнирной таблице. «Урал» остался на восьмой строчке.

    В параллельной встрече московское «Динамо» обыграло в Химках «Ростов» со счетом 2:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.

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