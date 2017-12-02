Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Уралом»

Петербургский «Зенит» добился победы над «Уралом» в домашнем матче
19-го тура чемпионата России.
Встреча «Зенита» и «Урала» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом в первом тайме матча команды обменялись автоголами. На 6-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Зенита» Эммануэля Маммана, а через 25 минут взаимностью ответил нападающий «Урала» Игорь Портнягин.
Автором победного гола на 76-й минуте стал Александр Кокорин, возглавивший благодаря этому гонку бомбардиров РФПЛ.
«Зенит» после этой победы с 36 очками вернулся на второе место в турнирной таблице. «Урал» остался на восьмой строчке.
В параллельной встрече московское «Динамо» обыграло в Химках «Ростов» со счетом 2:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.
Автором победного гола на 76-й минуте стал Александр Кокорин, возглавивший благодаря этому гонку бомбардиров РФПЛ.
Волевая победа! Ура! #ЗенитУрал pic.twitter.com/OLJVmDAp4c— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 2, 2017
«Зенит» после этой победы с 36 очками вернулся на второе место в турнирной таблице. «Урал» остался на восьмой строчке.
В параллельной встрече московское «Динамо» обыграло в Химках «Ростов» со счетом 2:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.
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