Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Уралом»

Встреча «Зенита» и «Урала» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом в первом тайме матча команды обменялись автоголами. На 6-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Зенита» Эммануэля Маммана, а через 25 минут взаимностью ответил нападающий «Урала» Игорь Портнягин.Автором победного гола на 76-й минуте стал Александр Кокорин, возглавивший благодаря этому гонку бомбардиров РФПЛ.«Зенит» после этой победы с 36 очками вернулся на второе место в турнирной таблице. «Урал» остался на восьмой строчке.В параллельной встрече московское «Динамо» обыграло в Химках «Ростов» со счетом 2:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.