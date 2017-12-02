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    Спасатели локализовали пожар в ТЦ в Оренбурге

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    • Фото: Оренбург онлайн / vk.com
    Спасатели локализовали пожар в ТЦ в Оренбурге

    Спасатели локализовали пожар в ТЦ в Оренбурге

    Спасатели локализовали пожар в ТЦ в Оренбурге
  • Фото: Оренбург онлайн / vk.com

    • Спасатели локализовали возгорание в торговом комплексе в Оренбурге на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в торговом центре «Мега Мир» в Оренбурге, из здания были эвакуированы свыше 40 человек.

    Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Оренбургской области, в 17:05 по местному времени (15:05 мск) возгорание было локализовано. Огнем была охвачена площадь 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, отметили в ведомстве.

    смотретьМощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге
    Мощный пожар произошел в торговом центре в Оренбурге
    Сообщается, что в ходе пожара произошло обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг, спасатели продолжают тушить огонь, на месте работают 145 человек и 20 единиц техники. Прокуратура Оренбургской области приступила к проверке в связи с пожаром в ТЦ.

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