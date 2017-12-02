Александр Мальцев и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира

Церемония вручения наград представителям водных видов спорта проходит в китайском городе Санья.
Международная федерация плавания (FINA) по итогам выступлений в 2017 году признала россиянина Александр Мальцева лучшим синхронистом. Он разделил эту награду с итальянцем Джорджо Минизини.
Мальцев — обладатель титула двукратного чемпиона мира в синхронном плавании. Вместе со своей партнершей Михаэлой Каланчой он выиграл произвольную программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, а в технической победа досталась Минизини и Маниле Фламини.
А солистка сборной России по синхронном плаванию Светлана Колесниченко признана FINA лучшей синхронисткой по итогам сезона 2017 года, передает РИА Новости.
Колесниченко дебютировала в качестве солистки национальной команды на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште в этом году. Она завоевала две золотые награды турнира соло и еще две в дуэте с Александрой Пацкевич.
Мальцев — обладатель титула двукратного чемпиона мира в синхронном плавании. Вместе со своей партнершей Михаэлой Каланчой он выиграл произвольную программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, а в технической победа досталась Минизини и Маниле Фламини.
А солистка сборной России по синхронном плаванию Светлана Колесниченко признана FINA лучшей синхронисткой по итогам сезона 2017 года, передает РИА Новости.
Колесниченко дебютировала в качестве солистки национальной команды на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште в этом году. Она завоевала две золотые награды турнира соло и еще две в дуэте с Александрой Пацкевич.
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