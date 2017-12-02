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    Александр Мальцев и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Александр Мальцев и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира

    Александр Мальцев и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира

    Александр Мальцев и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Церемония вручения наград представителям водных видов спорта проходит в китайском городе Санья.

    Международная федерация плавания (FINA) по итогам выступлений в 2017 году признала россиянина Александр Мальцева лучшим синхронистом. Он разделил эту награду с итальянцем Джорджо Минизини.

    Мальцев — обладатель титула двукратного чемпиона мира в синхронном плавании. Вместе со своей партнершей Михаэлой Каланчой он выиграл произвольную программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, а в технической победа досталась Минизини и Маниле Фламини.

    А солистка сборной России по синхронном плаванию Светлана Колесниченко признана FINA лучшей синхронисткой по итогам сезона 2017 года, передает РИА Новости.

    Колесниченко дебютировала в качестве солистки национальной команды на ЧМ по водным видам спорта в Будапеште в этом году. Она завоевала две золотые награды турнира соло и еще две в дуэте с Александрой Пацкевич.

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