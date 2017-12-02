Симоньян рассказала об удивлении Путина перед встречей с Флинном

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн в 2015 году встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, однако они не общались, а просто сидели рядом. Об этом в своем канале в Telegram написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян: «Майкл Флинн был на нашем десятилетии (телеканала — ред.). Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: „С вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США“. „Военной разведки? Серьезно?“, — удивился Путин».
Симоньян добавила, что Путин традиционно поздоровался с гостями за руку, посмотрел подготовленную программу, выступил с речью и ушел. На этом, по ее словам, вся история и закончилась.
Ранее об этой встрече с Флинном рассказывал сам Путин.
Флинн занял должность помощника по нацбезопасности в январе текущего года. Но в феврале он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о контактах с послом РФ Сергеем Кисляком. Как утверждали СМИ, разговоры касались снятия с России санкций, но сам Флинн это отрицал.
Накануне Флинна официально обвинили в том, что он дал ФБР ложные показания о своих встречах с российскими официальными лицами. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Бывшему советнику Трампа может грозить тюремное заключение на срок до полугода или крупный денежный штраф.
Симоньян добавила, что Путин традиционно поздоровался с гостями за руку, посмотрел подготовленную программу, выступил с речью и ушел. На этом, по ее словам, вся история и закончилась.
Ранее об этой встрече с Флинном рассказывал сам Путин.
Флинн занял должность помощника по нацбезопасности в январе текущего года. Но в феврале он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о контактах с послом РФ Сергеем Кисляком. Как утверждали СМИ, разговоры касались снятия с России санкций, но сам Флинн это отрицал.
Накануне Флинна официально обвинили в том, что он дал ФБР ложные показания о своих встречах с российскими официальными лицами. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Бывшему советнику Трампа может грозить тюремное заключение на срок до полугода или крупный денежный штраф.
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