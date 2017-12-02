Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в субботу с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что старт прошел в штатном режиме. Запуск прошел под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.
Стартовавший «Союз-2.1б» был взят на сопровождение наземными средствами ВКС России. Через некоторое время ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник Минобороны, сообщает «Интерфакс».
Сегодняшний старт ракеты-носителя «Союз-2» стал четвертым из проведенных в этом году с космодрома Плесецк.
Стартовавший «Союз-2.1б» был взят на сопровождение наземными средствами ВКС России. Через некоторое время ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник Минобороны, сообщает «Интерфакс».
Сегодняшний старт ракеты-носителя «Союз-2» стал четвертым из проведенных в этом году с космодрома Плесецк.
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