Подмосковный парапланерист найден мертвым в Приэльбрусье

Тело парапланериста из Московской области обнаружено спасателями в ущелье Азау в Кабардино-Балкарии . Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по КБР в субботу.

В пятницу стало известно, что в районе поляны Азау пропал парапланерист из Красногорска Московской области. Спасатели начали его поиски.



Из сообщения ГУ МЧС по КБР: «В 11:40 поисково-спасательные работы завершены, тело парапланериста из Московской области, который получил травмы, несовместимые с жизнью, обнаружено в пойме реки Азау на высоте 2100 метров над уровнем моря».



Тело парапланериста транспортировали на базу Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и передали правоохранителям. С близкими погибшего работают психологи МЧС.