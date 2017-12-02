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    Подмосковный парапланерист найден мертвым в Приэльбрусье

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    Подмосковный парапланерист найден мертвым в Приэльбрусье

    Подмосковный парапланерист найден мертвым в Приэльбрусье

    Тело парапланериста из Московской области обнаружено спасателями в ущелье Азау в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по КБР в субботу.

    В пятницу стало известно, что в районе поляны Азау пропал парапланерист из Красногорска Московской области. Спасатели начали его поиски.

    Из сообщения ГУ МЧС по КБР: «В 11:40 поисково-спасательные работы завершены, тело парапланериста из Московской области, который получил травмы, несовместимые с жизнью, обнаружено в пойме реки Азау на высоте 2100 метров над уровнем моря».

    Тело парапланериста транспортировали на базу Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и передали правоохранителям. С близкими погибшего работают психологи МЧС.

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