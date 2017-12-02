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Поедем, поедим!
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    В ДТП в Санкт-Петербурге погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса»

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    В ДТП в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса»

    В ДТП в Санкт-Петербурге погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса»

    В ДТП в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса»
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • В субботу утром в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes и микроавтобуса «Соболь». В результате погибли четыре человека, еще один пострадал.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, авария произошла на Искровском проспекте у дома 14/12. По данным пресс-службы УГИБДД по региону, все четверо погибших находились в микроавтобусе. По предварительным данным, водитель иномарки двигался на запрещающий сигнал светофора.

    Водитель Mercedes убежал с места ДТП. При этом он оставил в машине пассажира в тяжелом состоянии. Как отмечает «Фонтанка», личность водителя установлена. Это житель коммунальной квартиры в центре города.

    По данным издания, все четверо погибших являются сотрудниками «Горэлектротранса».

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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