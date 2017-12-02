В Крыму предложили брать расписки с американских журналистов

Власти Крыма выступили с инициативой брать расписки у американских корреспондентов, захотевших приехать на полуостров с рабочими целями.
По словам вице-спикера регионального парламента, в документе журналистов из США попросят расписаться за «правду» о Крыме.
Ефим Фикс, вице-спикер парламента Крыма: «Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме».
Фикс подчеркнул, что американские СМИ не обращались в парламент за аккредитацией, но если это случится, то Госсовет Крыма будет действовать в рамках общероссийских решений, сообщает РИА Новости.
В пятницу, 1 декабря, стало известно, что комитет по контролю и регламенту Госдумы разрабатывает постановление, согласно которому корреспондентам всех американских СМИ со следующей недели будет закрыт доступ в нижнюю палату. Документ намерены рассмотреть на пленарном заседании в среду, 6 декабря.
В Кремле заявили, что с полным пониманием относятся к инициативе депутатов, а в Совфеде планируют принять аналогичные меры. Все это — зеркальный ответ на решение американских властей, которые лишили журналистов RT аккредитации в конгрессе после регистрации канала в качестве иноагента.
Ефим Фикс, вице-спикер парламента Крыма: «Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме».
Фикс подчеркнул, что американские СМИ не обращались в парламент за аккредитацией, но если это случится, то Госсовет Крыма будет действовать в рамках общероссийских решений, сообщает РИА Новости.
В пятницу, 1 декабря, стало известно, что комитет по контролю и регламенту Госдумы разрабатывает постановление, согласно которому корреспондентам всех американских СМИ со следующей недели будет закрыт доступ в нижнюю палату. Документ намерены рассмотреть на пленарном заседании в среду, 6 декабря.
В Кремле заявили, что с полным пониманием относятся к инициативе депутатов, а в Совфеде планируют принять аналогичные меры. Все это — зеркальный ответ на решение американских властей, которые лишили журналистов RT аккредитации в конгрессе после регистрации канала в качестве иноагента.
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