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    Полицейский покончил с собой в служебном кабинете в Иркутске

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    Полицейский покончил с собой в служебном кабинете в Иркутске

    Полицейский покончил с собой в служебном кабинете в Иркутске

    Служебная проверка назначена по факту обнаружения тела сотрудника в одном из отделов полиции в Иркутске.

    Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по региону, «сегодня утром в служебном кабинете обнаружено тело сотрудника ОВД, покончившего жизнь самоубийством». Мотивы поступка полицейского устанавливаются.

    Из сообщения ГУ МВД по Иркутской области: «В рамках служебной проверки будут установлены причины и обстоятельства трагического происшествия».

    В свою очередь пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщает, что по факту самоубийства полицейского начата доследственная проверка. Возраст, должность и звание погибшего, а также место его работы не называются.

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