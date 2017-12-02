Красноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку

Красноярские инспекторы умилили всю страну. Они решили убедить водителей и пассажиров пристегиваться с помощью собаки и енота. Снимки питомцев в машине мигом разлетелись по Сети.
Енот Майя — местная звезда. За рулем вертится и суетится. Ее попутчик — лайка Рич — идеальный пассажир. Голос зря не подаст, спокойно сидит пристегнутый, в отличие от полосатой напарницы.
Такая идея призвать людей пристегиваться некоторым показалась несерьезной, но равнодушных нет.
Александр Козлов, старший инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Кто-то смеется, кто-то поддерживает, что это полноценный участник дорожного движения и их тоже нужно пристегнуть. Мы пытаемся так же с юмором реагировать».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Такая идея призвать людей пристегиваться некоторым показалась несерьезной, но равнодушных нет.
Александр Козлов, старший инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Кто-то смеется, кто-то поддерживает, что это полноценный участник дорожного движения и их тоже нужно пристегнуть. Мы пытаемся так же с юмором реагировать».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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