Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
    •  
    Красноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку. ГИБДД, животные, Красноярск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрасноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку

    Красноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку

    1 комментарий
    Красноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку

    Красноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку

    Красноярские гаишники призвали на помощь енота и лайку

      Красноярские инспекторы умилили всю страну. Они решили убедить водителей и пассажиров пристегиваться с помощью собаки и енота. Снимки питомцев в машине мигом разлетелись по Сети.

      Енот Майя — местная звезда. За рулем вертится и суетится. Ее попутчик — лайка Рич — идеальный пассажир. Голос зря не подаст, спокойно сидит пристегнутый, в отличие от полосатой напарницы.

      Такая идея призвать людей пристегиваться некоторым показалась несерьезной, но равнодушных нет.

      Александр Козлов, старший инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Кто-то смеется, кто-то поддерживает, что это полноценный участник дорожного движения и их тоже нужно пристегнуть. Мы пытаемся так же с юмором реагировать».

      Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru