Заперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам

Стоит оставить машину на ночь или даже на полчаса — и тебя уже « замуровали», не оставив номера телефона. Автомобилисты выходят из положения как могут — таранят, оттаскивают и даже выезжают по тротуару и газонам.
Инструктор контраварийного вождения Александр Грачёв советует не вставать на парковке вплотную к бордюру. Если машину засыплет снегом или заблокируют соседи, у вас будет шанс выбраться.
Въезжать нужно на ровной тяге. Много газа — машина перепрыгнет бордюр, ударится днищем, а если мало газа, есть вероятность повредить бампер, а то и рычаги. С небольшим разгоном у машины появляется инерция. При ударе о бордюр шины сработают как демпфер и подбросят автомобиль.
Для подвески безопаснее переезжать неровности или рельсы под углом — машина переваливается по очереди всеми колесами. На бордюр нужно запрыгивать двумя передними колесами и только потом маневрировать.
Но помните, что за движение по тротуарам — штраф 2000 рублей. В Москве штрафуют и за то, что въехал на газон.
Детальные советы и разбор конкретных ситуаций — в сюжете программы «Главная дорога».
Въезжать нужно на ровной тяге. Много газа — машина перепрыгнет бордюр, ударится днищем, а если мало газа, есть вероятность повредить бампер, а то и рычаги. С небольшим разгоном у машины появляется инерция. При ударе о бордюр шины сработают как демпфер и подбросят автомобиль.
Для подвески безопаснее переезжать неровности или рельсы под углом — машина переваливается по очереди всеми колесами. На бордюр нужно запрыгивать двумя передними колесами и только потом маневрировать.
Но помните, что за движение по тротуарам — штраф 2000 рублей. В Москве штрафуют и за то, что въехал на газон.
Детальные советы и разбор конкретных ситуаций — в сюжете программы «Главная дорога».
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