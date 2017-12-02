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    Заперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам. автомобили, Главная дорога. Школа вождения, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам

    Заперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам

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    Заперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам

    Заперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам

    Заперли на парковке: как безопасно выбраться из ловушки по бордюрам и тротуарам

      Стоит оставить машину на ночь или даже на полчаса — и тебя уже « замуровали», не оставив номера телефона. Автомобилисты выходят из положения как могут — таранят, оттаскивают и даже выезжают по тротуару и газонам.

      Инструктор контраварийного вождения Александр Грачёв советует не вставать на парковке вплотную к бордюру. Если машину засыплет снегом или заблокируют соседи, у вас будет шанс выбраться.

      Въезжать нужно на ровной тяге. Много газа — машина перепрыгнет бордюр, ударится днищем, а если мало газа, есть вероятность повредить бампер, а то и рычаги. С небольшим разгоном у машины появляется инерция. При ударе о бордюр шины сработают как демпфер и подбросят автомобиль.

      Для подвески безопаснее переезжать неровности или рельсы под углом — машина переваливается по очереди всеми колесами. На бордюр нужно запрыгивать двумя передними колесами и только потом маневрировать.

      Но помните, что за движение по тротуарам — штраф 2000 рублей. В Москве штрафуют и за то, что въехал на газон.

      Детальные советы и разбор конкретных ситуаций — в сюжете программы «Главная дорога».

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