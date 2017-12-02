В программе «НашПотребНадзор» озвучили черный список производителей вареников

Есть блюда для сытости, есть блюда больше для вкуса, а есть те, что для души. Как, например, вареники с картошкой и грибами.
Готовить вареники дома решаются не многие. Уж очень хлопотно это.
В обычных магазинах журналисты программы «НашПотребНадзор» купили пять пачек вареников с картошкой и грибами. Эксперты независимой лаборатории определили, какие образцы качественные и безопасные.
А что с варениками может быть не так? Дело в том, что некоторые производители скупают грибу у кого ни попадя. А среди них могут быть и червивые, и отравленные тяжелыми металлами и даже радиацией. Чтобы избежать несъедобных грибов, лучше всего покупать вареники, в составе которых как можно меньше лесных грибов, то есть с вешенкой и культивированными шампиньонами.
Каждый, кто хоть раз готовил вареники дома, прекрасно знает: чем больше начинки, тем вкуснее. По стандарту, фарша в варениках должно быть не меньше четверти от общей массы. Экспертиза показала, что все образцы эту норму выполнили.
Как выяснилось, в образцах под номерами 1 и 2 грибов и нет почти. С таким количеством даже их привкус едва ли получится уловить. Однако нарушением это не является, так как массовая доля грибов в варениках никак не нормируется. Сколько хотят, столько и добавляют.
В некоторых варениках нашли дрожжи, что может привести к тяжелому отравлению.
Светлана Димитриева, главный эксперт НП «Росконтроль»: «Образец №1 — это образец из черного списка, в нем было выявлено содержание дрожжей в 2,4 раза выше допустимого уровня техническим регламентом. Образец №3 — это образец из черного списка, в данном образце было превышено содержание дрожжей в 4,8 раза».
Эксперты занесли в черный список и образец №2. Бактерий в нем оказалось в несколько раз выше нормы. А это значит, что на производстве не следят за гигиеной и опасные микроорганизмы в результате могут угодить к нам в тарелки.
В обычных магазинах журналисты программы «НашПотребНадзор» купили пять пачек вареников с картошкой и грибами. Эксперты независимой лаборатории определили, какие образцы качественные и безопасные.
А что с варениками может быть не так? Дело в том, что некоторые производители скупают грибу у кого ни попадя. А среди них могут быть и червивые, и отравленные тяжелыми металлами и даже радиацией. Чтобы избежать несъедобных грибов, лучше всего покупать вареники, в составе которых как можно меньше лесных грибов, то есть с вешенкой и культивированными шампиньонами.
Каждый, кто хоть раз готовил вареники дома, прекрасно знает: чем больше начинки, тем вкуснее. По стандарту, фарша в варениках должно быть не меньше четверти от общей массы. Экспертиза показала, что все образцы эту норму выполнили.
Как выяснилось, в образцах под номерами 1 и 2 грибов и нет почти. С таким количеством даже их привкус едва ли получится уловить. Однако нарушением это не является, так как массовая доля грибов в варениках никак не нормируется. Сколько хотят, столько и добавляют.
В некоторых варениках нашли дрожжи, что может привести к тяжелому отравлению.
Светлана Димитриева, главный эксперт НП «Росконтроль»: «Образец №1 — это образец из черного списка, в нем было выявлено содержание дрожжей в 2,4 раза выше допустимого уровня техническим регламентом. Образец №3 — это образец из черного списка, в данном образце было превышено содержание дрожжей в 4,8 раза».
Эксперты занесли в черный список и образец №2. Бактерий в нем оказалось в несколько раз выше нормы. А это значит, что на производстве не следят за гигиеной и опасные микроорганизмы в результате могут угодить к нам в тарелки.
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