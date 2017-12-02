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    В Калифорнии полиция ликвидировала устроившего стрельбу в больнице мужчину

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    В Калифорнии полиция ликвидировала устроившего стрельбу в больнице мужчину

    В Калифорнии полиция ликвидировала устроившего стрельбу в больнице мужчину

    В Бейкерсфилде (штат Калифорния) выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в одной из городских больниц.

    Неизвестный открыл стрельбу в медицинском учреждении на Силликт-авеню. Полицейские оцепили здание, нападавший был застрелен.

    Согласно предварительным данным, среди пациентов или персонала пострадавших нет. Стражи порядка осматривают помещения, чтобы «убедиться в отсутствии опасности». В настоящий момент в больнице введен режим, не позволяющий посторонним проникать внутрь или покидать здание, сообщает в Twitter пресс-служба местного управления полиции.


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