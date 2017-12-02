В Калифорнии полиция ликвидировала устроившего стрельбу в больнице мужчину

В Бейкерсфилде (штат Калифорния) выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в одной из городских больниц.
Неизвестный открыл стрельбу в медицинском учреждении на Силликт-авеню. Полицейские оцепили здание, нападавший был застрелен.
Согласно предварительным данным, среди пациентов или персонала пострадавших нет. Стражи порядка осматривают помещения, чтобы «убедиться в отсутствии опасности». В настоящий момент в больнице введен режим, не позволяющий посторонним проникать внутрь или покидать здание, сообщает в Twitter пресс-служба местного управления полиции.
Согласно предварительным данным, среди пациентов или персонала пострадавших нет. Стражи порядка осматривают помещения, чтобы «убедиться в отсутствии опасности». В настоящий момент в больнице введен режим, не позволяющий посторонним проникать внутрь или покидать здание, сообщает в Twitter пресс-служба местного управления полиции.
The Bakersfield Police Department is currently investigating a shooting at the Bakersfield Heart Hospital, 3001… https://t.co/vKeqcdKw2a— Bakersfield Police (@bakersfieldpd) 2 декабря 2017 г.
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