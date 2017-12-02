«Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным

На жеребьевку финальной стадии чемпионата мира по футболу в Москву приехали легенды мирового футбола.
Одной из главных звезд церемонии стал знаменитый аргентинец Диего Марадона, ассистировавший при жеребьевке. Он был одет в черный смокинг и ярко-желтый галстук-бабочку.
В своем Instagram аргентинец опубликовал селфи с Владимиром Путиным, написав единственное слово: «Восторг».
Российский президент встретился с легендами мирового футбола до начала церемонии, поблагодарив их за популяризацию этого вида спорта.
В своем Instagram аргентинец опубликовал селфи с Владимиром Путиным, написав единственное слово: «Восторг».
Российский президент встретился с легендами мирового футбола до начала церемонии, поблагодарив их за популяризацию этого вида спорта.
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