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    «Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным. Марадона, Путин, жеребьевка, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным

    «Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным

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    «Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным

    «Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным

    «Восторг»: Марадона опубликовал селфи с Путиным

      На жеребьевку финальной стадии чемпионата мира по футболу в Москву приехали легенды мирового футбола.

      Одной из главных звезд церемонии стал знаменитый аргентинец Диего Марадона, ассистировавший при жеребьевке. Он был одет в черный смокинг и ярко-желтый галстук-бабочку.

      В своем Instagram аргентинец опубликовал селфи с Владимиром Путиным, написав единственное слово: «Восторг».

      Admiración… #Rusia2018 #SorteoMundial #WorldCupDraw

      Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona)


      Российский президент встретился с легендами мирового футбола до начала церемонии, поблагодарив их за популяризацию этого вида спорта.

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