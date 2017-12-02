В Братске задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого

Убийство произошло в городе Братске. Подозреваемым оказался местный житель.
По данным Следственного комитета по Иркутской области, убийство произошло 6 ноября в квартире одного из домов на улице Ленина. Молодой человек в ходе ссоры задушил своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, он ножом расчленил тело и разложил по пакетам. Часть останков он выбросил в мусорные контейнеры, а еще часть сжег.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемый установлен — им оказался 23-летний житель Братска. Его задержали. Теперь решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемый установлен — им оказался 23-летний житель Братска. Его задержали. Теперь решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.
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