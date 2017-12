Легкой прогулки не будет: мировые СМИ подвели итоги жеребьевки ЧМ-2018

Газета The New York Times обратила внимание на место проведения жеребьевки. Как отмечает издание, Кремлёвский дворец — хорошая площадка для того, чтобы раскрыть интригу, которая интересует весь мир.: «Финальная жеребьевка чемпионата мира прошла в Кремле, который стал хорошей площадкой для того, чтобы раскрыть ценную информацию, которая интересует весь мир».Многие СМИ поделились прогнозами по поводу игр сборной России, которая попала в одну группу с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом . Спортивный аналитик агентства Reuters пишет, что у России есть достаточно хорошие шансы, чтобы пробиться в плей-офф чемпионата : «Россия, скорее всего, сможет пробиться в список 16 лучших команд чемпионата мира, попав в группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем».А британская The Independent отметила, что игры в этой группе не будут простыми для нашей сборной, но выход России из группы станет хорошим событием для самого xемпионата.: «Игры в этой группе не станут для России легкой прогулкой, но шансы неплохие. И возможный выход страны-хозяйки в плей-офф — обычно хорошее событие для самого турнира».Многие также отмечают, что по итогам жеребьевки не появилась группа смерти, как это часто бывает. Силы оказались примерно равны., корреспондент El Mundo: «Распределение сил в группах достаточно равное. Нет каких-то особо удачных или неудачных групп. Конечно, зрители уделяют особое внимание первому матчу, потому что это психологическая битва».Первым матчем чемпионата станет игра сборной России и Саудовской Аравии 14 июня. Среди игр, которые также заслуживают особого внимания, отмечают поединки Португалии и Испании, а также Бельгии и Англии.