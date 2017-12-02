Жилой дом в Москве эвакуируют из-за повреждения газовой трубы

Жилой дом на
юго-востоке столицы эвакуируют в субботу из-за повреждения газовой трубы.
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, «по предварительной информации, в доме на Есенинском бульваре произошло повреждение газовой трубы в подъезде жилого дома, производится эвакуация жильцов».
Из сообщения источника: «Эвакуированы около 30 жильцов подъезда, где была трещина в газовой трубе».
Сообщается, что около 08:30 утра субботы произошел прорыв газа в подъезде между первым и вторым этажом. Трещина трубы составила приблизительно 10 см.
Между тем оперативные службы АО «Мосгаз» заверили , что ситуация неопасная и поводов для эвакуации нет.
Из сообщения «Мосгаза»: «Заявка о запахе газа в подъезде поступила по этому адресу от жильцов пятого подъезда, 7-й этаж».
В службе порекомендовали жильцам проветривать подъезд, не пользоваться огнем, не курить, оставить электроприборы в том же положении, в котором они находятся (не включать и не выключать).
Из сообщения источника: «Эвакуированы около 30 жильцов подъезда, где была трещина в газовой трубе».
Сообщается, что около 08:30 утра субботы произошел прорыв газа в подъезде между первым и вторым этажом. Трещина трубы составила приблизительно 10 см.
Между тем оперативные службы АО «Мосгаз» заверили , что ситуация неопасная и поводов для эвакуации нет.
Из сообщения «Мосгаза»: «Заявка о запахе газа в подъезде поступила по этому адресу от жильцов пятого подъезда, 7-й этаж».
В службе порекомендовали жильцам проветривать подъезд, не пользоваться огнем, не курить, оставить электроприборы в том же положении, в котором они находятся (не включать и не выключать).
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