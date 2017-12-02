Двухлетней Даше из Брянска срочно нужны средства на пересадку печени

Двухлетней Даше из Брянска срочно нужна помощь. У нее серьезная патология печени. Состояние ребенка быстро ухудшается. Вердикт врачей неутешительный: девочке необходима пересадка. Провести операцию готовы медики из бельгийской клиники, подходящих доноров уже нашли, однако самостоятельно семья ребенка лечение не потянет.

Пока идет сбор денег на жизненно необходимую операцию, медики делают все, чтобы двухлетняя девочка до нее дотянула. У Даши атрезия желчевыводящих путей, то есть печень не вырабатывает желчь, что привело к циррозу. У детей такой диагноз — редкость. И теперь девочка круглые сутки пьет необходимые лекарства. От этого сильно ослаблен иммунитет. В детский сад не ходит, весь круг общения — семья и врачи.



Даша родилась в срок, с нормальными показателями. Но у родителей вызвал тревогу цвет кожи — была легкая желтуха. Анализы показали высокий билирубин. Препараты, помогающие вывести желчь, не спасли. В 2 месяца девочке сделали операцию, она почувствовала себя лучше, и родители даже вздохнули спокойно, но позже состояние снова ухудшилось. И теперь, говорят врачи, Дашу спасет только пересадка печени.



Операция сложная и дорогостоящая. Цена вопроса — 8 миллионов рублей. Есть два донора, готовых помочь, и есть клиника, где могут спасти Даше жизнь. Но сумма для семьи из Брянской области неподъемная, а времени остается все меньше. Печень Даши увеличивается с каждым днём. Маленькому организму все сложнее справляться с нагрузкой.



Чтобы помочь Даше, отправьте СМС на номер 7715 со словом чудо (chudo) и суммой пожертвования. Например: чудо 350.