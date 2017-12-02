Лавров предостерег США от шагов к расколу Сирии

Россия надеется, что Соединенные Штаты не будут устанавливать в различных регионах Сирии лояльное себе руководство, заявил Сергей Лавров, выступая на международной конференции в Риме.

Министр подчеркнул, что американские войска должны покинуть сирийский район Эт-Танф, который взяли под свой контроль в одностороннем порядке. По мнению Лаврова, такая зона деэскалации в арабской республике совершенно не нужна, ведь появление подобных регионов может стать первым шагом к территориальному расколу страны.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Нам удалось достичь серьезных результатов. ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) практически полностью разгромлен, хотя на восточном берегу Евфрата операция еще продолжается. Нам сейчас нужно сосредоточить все свои усилия на помощи тем, кто борется с террористами на территории Сирии. Речь идет в первую очередь об армии. Этим мы и занимается вместе с Ираном — ведь его также просили о помощи. Но в Сирии есть и те, кого туда не звали. И это действительно проблема. Но мы подошли к этой проблеме с прагматической точки зрения и достигли определенного понимания с Соединенными Штатами».



Глава российского МИД подчеркнул, что, несмотря на разногласия, Москва и Вашингтон добились большого понимания в стратегии по борьбе с терроризмом в Сирии. Это произошло благодаря регулярным контактам по линии дипломатов и военных.



В Госдепе анонсировали новую встречу Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Она состоится в Вене 7 декабря.