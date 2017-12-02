Готовим с Алексеем Зиминым
ТВ-Эфир
Готовим с Алексеем Зиминым
    •  
    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Москва, зима, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

    комментировать
    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

    В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

      Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве в первый день зимы. Метель, начавшаяся во второй половине дня 1 декабря, продолжалось несколько часов.

      Снегопад обернулся серьезными заторами на столичных трассах. Пробки в Москве растянулись на километры, поэтому дорога домой у многих автомобилистов заняла несколько часов.

      Ждать пришлось и пассажирам в московских аэропортах. Сообщается о задержке более ста рейсов. Из-за неблагоприятных погодных условий «Аэрофлот» отменил 20 рейсов, а еще около 60 перевозчику пришлось перенести.

      Сейчас дорожные службы столицы работают в усиленном режиме. На расчистку дорог выехало более 500 единиц техники.

      Между тем, по прогнозам синоптиков, 2 декабря в Москве ожидается сырая, ветреная, но теплая погода. Температура воздуха будет колебаться в районе ноля.

      Новости по теме

      Зима 2017–2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru