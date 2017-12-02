В первый день зимы в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков

Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве в первый день зимы. Метель, начавшаяся во второй половине дня 1 декабря, продолжалось несколько часов.
Снегопад обернулся серьезными заторами на столичных трассах. Пробки в Москве растянулись на километры, поэтому дорога домой у многих автомобилистов заняла несколько часов.
Ждать пришлось и пассажирам в московских аэропортах. Сообщается о задержке более ста рейсов. Из-за неблагоприятных погодных условий «Аэрофлот» отменил 20 рейсов, а еще около 60 перевозчику пришлось перенести.
Сейчас дорожные службы столицы работают в усиленном режиме. На расчистку дорог выехало более 500 единиц техники.
Между тем, по прогнозам синоптиков, 2 декабря в Москве ожидается сырая, ветреная, но теплая погода. Температура воздуха будет колебаться в районе ноля.
Ждать пришлось и пассажирам в московских аэропортах. Сообщается о задержке более ста рейсов. Из-за неблагоприятных погодных условий «Аэрофлот» отменил 20 рейсов, а еще около 60 перевозчику пришлось перенести.
Сейчас дорожные службы столицы работают в усиленном режиме. На расчистку дорог выехало более 500 единиц техники.
Между тем, по прогнозам синоптиков, 2 декабря в Москве ожидается сырая, ветреная, но теплая погода. Температура воздуха будет колебаться в районе ноля.
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