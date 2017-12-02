В США конгрессмен урегулировал дело о домогательствах за счет налогоплательщиков

Конгрессмен Блейк Фарентолд потратил 84 тысячи долларов из госбюджета, чтобы урегулировать дело о домогательствах со своей бывшей сотрудницей.
По информации газеты New York Times, в 2014 году Лорен Грин, работавшая директором по связям с общественностью в офисе конгрессмена Фарентолда, выдвинула против него обвинения. Женщина заявила, что он неоднократно позволял себе непристойные высказывания и уволил ее, когда она подала жалобу на его поведение.
По информации издания, на урегулирование этого дела Конгресс потратил 84 тысячи долларов из денег налогоплательщиков.
Фарентолд во время судебного процесса отрицал все обвинения и отметил, что его соглашение с экс-сотрудницей подразумевает «строгую конфиденциальность».
Ранее сообщалось, что Вашингтон начал борьбу с сексуальными домогательствами в Конгрессе США. Для этого даже выпустили специальный документ. Законодателей планируют отправить на специальные профилактические тренинги, чтобы снизить количество жалоб и сэкономить бюджетные деньги.
По информации издания, на урегулирование этого дела Конгресс потратил 84 тысячи долларов из денег налогоплательщиков.
Фарентолд во время судебного процесса отрицал все обвинения и отметил, что его соглашение с экс-сотрудницей подразумевает «строгую конфиденциальность».
Ранее сообщалось, что Вашингтон начал борьбу с сексуальными домогательствами в Конгрессе США. Для этого даже выпустили специальный документ. Законодателей планируют отправить на специальные профилактические тренинги, чтобы снизить количество жалоб и сэкономить бюджетные деньги.
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