Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до двух градусов тепла

    комментировать

    В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до двух градусов тепла

    В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до двух градусов тепла

    В субботу в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода. По данным Росгидромета, столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.

    Росгидромет: «Будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные, осадки (мокрый снег, снег), местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит около 0, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. На дорогах гололедица».

    В воскресенье в регионе тоже не обойдется без осадков, сообщает ТАСС. В Москве ночью столбики термометров покажут минус 1 — минус 3, в Подмосковье — до 5 градусов мороза. Днем воздух в столице прогреется до плюс 2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

    В пятницу в столице выпало около 12 мм осадков, что составляет более 20% месячной нормы.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru