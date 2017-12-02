В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до двух градусов тепла

В субботу в столичном регионе ожидается сырая и ветреная погода. По данным Росгидромета, столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.
Росгидромет: «Будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные, осадки (мокрый снег, снег), местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит около 0, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. На дорогах гололедица».
В воскресенье в регионе тоже не обойдется без осадков, сообщает ТАСС. В Москве ночью столбики термометров покажут минус 1 — минус 3, в Подмосковье — до 5 градусов мороза. Днем воздух в столице прогреется до плюс 2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.
В пятницу в столице выпало около 12 мм осадков, что составляет более 20% месячной нормы.
В воскресенье в регионе тоже не обойдется без осадков, сообщает ТАСС. В Москве ночью столбики термометров покажут минус 1 — минус 3, в Подмосковье — до 5 градусов мороза. Днем воздух в столице прогреется до плюс 2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.
В пятницу в столице выпало около 12 мм осадков, что составляет более 20% месячной нормы.
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