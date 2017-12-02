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Звезды сошлись
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    Макфол: США должны объяснить причины блокировки российской дипсобственности

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin
    Макфол: США должны объяснить причины блокировки российской дипсобственности

    Макфол: США должны объяснить причины блокировки российской дипсобственности

    Макфол: США должны объяснить причины блокировки российской дипсобственности
  • Фото: Reuters © 2017, Sergei Karpukhin

    • Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол заявил, что американские власти должны объяснить России, почему была заблокирована ее дипломатическая собственность.

    Своим мнением по вопросу о дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне Макфол поделился с РИА Новости во время мероприятия в Стэнфорде, в котором принимал участие посол Анатолий Антонов.

    Майкл Макфол, дипломат: «Я не юрист, поэтому не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, что если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить почему».

    Ранее Анатолий Антонов сообщил, что осмотрел снаружи российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско. Он напомнил, что в посещении здания генконсульства Госдеп США ему отказал без объяснения причин.

    Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства в Нью-Йорке, которое было арендовано.

    В зданиях проводились незаконные обыски, которые в США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства.

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