Макфол: США должны объяснить причины блокировки российской дипсобственности

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол заявил, что американские власти должны объяснить России, почему была заблокирована ее дипломатическая собственность.
Своим мнением по вопросу о дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне Макфол поделился с РИА Новости во время мероприятия в Стэнфорде, в котором принимал участие посол Анатолий Антонов.
Майкл Макфол, дипломат: «Я не юрист, поэтому не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, что если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить почему».
Ранее Анатолий Антонов сообщил, что осмотрел снаружи российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско. Он напомнил, что в посещении здания генконсульства Госдеп США ему отказал без объяснения причин.
Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства в Нью-Йорке, которое было арендовано.
В зданиях проводились незаконные обыски, которые в США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства.
Майкл Макфол, дипломат: «Я не юрист, поэтому не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, что если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить почему».
Ранее Анатолий Антонов сообщил, что осмотрел снаружи российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско. Он напомнил, что в посещении здания генконсульства Госдеп США ему отказал без объяснения причин.
Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства в Нью-Йорке, которое было арендовано.
В зданиях проводились незаконные обыски, которые в США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства.
Комментарии