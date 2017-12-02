В Великобритании запретили использовать программы «Лаборатории Касперского» в спецведомствах

Британские власти запретили использовать программы «Лаборатории Касперского» в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность.
По информации газеты Financial Times, глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин разослал представителям правительственных департаментов письмо с предупреждением, что антивирус «Лаборатории Касперского» «представляет риск».
Из письма Киарана Мартина: «Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании».
При этом в документе подчеркивается, что за полгода проверок NCSC не сумел найти никаких доказательств того, что антивирус используется для сбора информации в интересах России. Он также заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией о создании основы для независимой проверки программ.
Напомним, ранее власти США рекомендовали всем госучреждениям и связанным с ними компаниям отказаться от программ «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут угрожать нацбезопасности США.
Из письма Киарана Мартина: «Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании».
При этом в документе подчеркивается, что за полгода проверок NCSC не сумел найти никаких доказательств того, что антивирус используется для сбора информации в интересах России. Он также заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией о создании основы для независимой проверки программ.
Напомним, ранее власти США рекомендовали всем госучреждениям и связанным с ними компаниям отказаться от программ «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут угрожать нацбезопасности США.
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