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    СМИ сообщили об увольнениях в Uber из-за кражи данных

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    СМИ сообщили об увольнениях в Uber из-за кражи данных

    СМИ сообщили об увольнениях в Uber <nobr>из-за</nobr> кражи данных

    Сразу два сотрудника, занимавших руководящие должности в в американской компании Uber, решили уволиться из-за сообщений о крупной утечке данных о клиентах и шпионаже за конкурентами.

    Еще один сотрудник спешно ушел на больничный, сообщает агентство Reuters. Должности и имена сотрудников не издание не приводит.

    Сразу два скандала разгорелись вокруг компании Uber в этом месяце. Сначала в СМИ появилась информация о похищении хакерами информации о 57 млн клиентов и водителей такси. Генеральный директор компании Дара Хосровшахи признал, что они в течение года скрывали случившееся. По данным агентства Bloomberg, хакерам заплатили $100 тыс. за то, чтобы они удалили похищенную информацию.

    Кроме того, в США идет громкий судебный процессе по делу о краже технологий, в которой компания-разработчик беспилотных авто Waymo обвиняет Uber. В минувший вторник экс-сотрудник Uber Ричард Джейкобс признался, что они действительно нанимали бывших сотрудников ЦРУ, чтобы взламывать компьютерные сети конкурентов.

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