Патруль
ТВ-Эфир
Патруль
    •  

    Посол РФ осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско

    комментировать

    Посол РФ осмотрел российскую дипсобственность в Сан-Франциско

    Посол РФ осмотрел российскую дипсобственность в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что осмотрел снаружи российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, которая была заблокирована американскими властями.

    На встрече со студентами Станфордского университета дипломат заявил, что представители Госдепартамента не препятствовали осмотру, передает РИА Новости.

    При этом Антонов напомнил, что ранее Госдеп США без объяснения причин отказал ему в посещении здания российского генконсульства в Сан-Франциско.

    Напомним, 31 августа власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства в Нью-Йорке, которое было арендовано. В зданиях проводились незаконные обыски, которые в США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru