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    Постпред РФ в Женеве назвал провокацией требование оппозиции об отставке Асада

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    Постпред РФ в Женеве назвал провокацией требование оппозиции об отставке Асада

    Постпред РФ в Женеве назвал провокацией требование оппозиции об отставке Асада

    Постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что требование сирийской оппозиции об отставке президента Башара Асада является открытой провокацией в отношении правительственной делегации на переговорах.

    Алексей Бородавкин, постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве: «Они приехали обсуждать отставку Башара Асада. Это не переговорная позиция, это вздорное требование, которое не просто не может быть принято, а является открытой провокацией в отношении сирийской правительственной делегации».

    Дипломат отметил, что пока сохраняются надежды на то, что среди оппозиционеров возобладает здравый смысл и они скорректируют свою позицию, передает ТАСС

    Алексей Бородавкин: «Рассчитываем на то, что в рядах оппозиционеров все же возобладает здравый смысл и они увидят политические и военные реалии, которые сложились сейчас в Сирии, и коренным образом скорректируют свою позицию, выработают переговорные подходы, а не продолжат повторять бессмысленные радикальные требования».

    На этой неделе в Женеве начался очередной раунд межсирийских переговоров при посредничестве спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он отметил, что с момента последней встречи — в середине лета — ситуация в стране сильно изменилась: от террористов освобождена почти вся территория Сирии, в разных районах действуют зоны деэскалации. Де Мистура выразил надежду, что это поспособствует мирному решению кризиса.

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