Хорватский генерал в Гааге принял цианистый калий

Бывший генерал хорватской армии Слободан Пральяк умер, приняв цианистый калий на заседании Гаагского трибунала по бывшей Югославии .
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, специалисты обнаружили следы цианистого калия в крови Пральяка.
Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «Предварительные результаты токсикологического исследования свидетельствуют, что в крови господина Праляка содержался цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, которая, по всей видимости, и стала причиной смерти».
Генерал Слободан Пральяк принял яд на заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии после оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая решила оставить в силе приговор. Судья немедленно объявил, что заседание приостановлено, к Пральяку были вызваны медики. Спасти генерала не удалось.
Напомним, в 2013 году Пральяк был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.
Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «Предварительные результаты токсикологического исследования свидетельствуют, что в крови господина Праляка содержался цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, которая, по всей видимости, и стала причиной смерти».
Генерал Слободан Пральяк принял яд на заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии после оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая решила оставить в силе приговор. Судья немедленно объявил, что заседание приостановлено, к Пральяку были вызваны медики. Спасти генерала не удалось.
Напомним, в 2013 году Пральяк был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.
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