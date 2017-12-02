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    Хорватский генерал в Гааге принял цианистый калий

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    Хорватский генерал в Гааге принял цианистый калий

    Хорватский генерал в Гааге принял цианистый калий

    Хорватский генерал в Гааге принял цианистый калий

    Бывший генерал хорватской армии Слободан Пральяк умер, приняв цианистый калий на заседании Гаагского трибунала по бывшей Югославии .

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, специалисты обнаружили следы цианистого калия в крови Пральяка.

    Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «Предварительные результаты токсикологического исследования свидетельствуют, что в крови господина Праляка содержался цианистый калий. Это привело к сердечной недостаточности, которая, по всей видимости, и стала причиной смерти».

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    Генерал Слободан Пральяк принял яд на заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии после оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая решила оставить в силе приговор. Судья немедленно объявил, что заседание приостановлено, к Пральяку были вызваны медики. Спасти генерала не удалось.

    Напомним, в 2013 году Пральяк был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.

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