Трамп прокомментировал сообщения об отставке Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об отставке Рекса Тиллерсона. Он заявил, что госсекретарь США остается на своем посту.
Трамп отметил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, им удается хорошо работать вместе.
Дональд Трамп, президент США: «СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку — фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы работаем хорошо вместе, и Америку вновь уважают!»
Ранее сам Тиллерсон назвал сообщения о своей скорой отставке смехотворными.
Напомним, газета New York Times сообщила, что в Белом доме якобы намерены отправить Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря и заменить его директором ЦРУ Майклом Помпео.
The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon — FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2017 г.
Дональд Трамп, президент США: «СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку — фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы работаем хорошо вместе, и Америку вновь уважают!»
Ранее сам Тиллерсон назвал сообщения о своей скорой отставке смехотворными.
Напомним, газета New York Times сообщила, что в Белом доме якобы намерены отправить Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря и заменить его директором ЦРУ Майклом Помпео.
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