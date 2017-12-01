«Спартак» вырвал победу у «Арсенала» в матче чемпионата России

Московский «Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» в матче
19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
Матч прошел сегодня в Туле. В составе гостей отличился Денис Глушаков. Он отправил мяч в ворота соперника на 90-й минуте встречи.
«Спартак» одержал уже четвертую победу подряд в Российской футбольной Премьер-лиге, продлив беспроигрышную серию в турнире до 12 матчей.
Красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, в их активе 34 очка. «Арсенал» оказался на четвертой строчке (24 балла).
В 20-м туре «Спартаку» предстоит встретиться с московским ЦСКА, футболисты которого разгромили сегодня в домашнем матче «Тосно». Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
«Спартак» одержал уже четвертую победу подряд в Российской футбольной Премьер-лиге, продлив беспроигрышную серию в турнире до 12 матчей.
Красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, в их активе 34 очка. «Арсенал» оказался на четвертой строчке (24 балла).
В 20-м туре «Спартаку» предстоит встретиться с московским ЦСКА, футболисты которого разгромили сегодня в домашнем матче «Тосно». Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
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