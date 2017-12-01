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    «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» в матче чемпионата России

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» в матче чемпионата России

    «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» в матче чемпионата России

    «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» в матче чемпионата России
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Московский «Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

    Матч прошел сегодня в Туле. В составе гостей отличился Денис Глушаков. Он отправил мяч в ворота соперника на 90-й минуте встречи.

    «Спартак» одержал уже четвертую победу подряд в Российской футбольной Премьер-лиге, продлив беспроигрышную серию в турнире до 12 матчей.

    Красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, в их активе 34 очка. «Арсенал» оказался на четвертой строчке (24 балла).

    В 20-м туре «Спартаку» предстоит встретиться с московским ЦСКА, футболисты которого разгромили сегодня в домашнем матче «Тосно». Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

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