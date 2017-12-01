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Ментовские войны — 9
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    Испания объявила о новой угрозе нацбезопасности после сообщений о «подозрительном трафике» из РФ

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    Испания объявила о новой угрозе нацбезопасности после сообщений о «подозрительном трафике» из РФ

    Испания объявила о новой угрозе нацбезопасности после сообщений о «подозрительном трафике» из РФ

    Испанские власти впервые внесли в список угроз государству «кампании по дезинформации». Об этом говорится в новой Стратегии национальной безопасности, утвержденной правительством в пятницу.

    Из текста документа: «Использование киберпространства как средства осуществления незаконных действий, действия по дезинформации, пропаганда или финансирование терроризма и действия организованной преступности, среди прочего наносят удар по национальной безопасности, усиливая сложность и неопределенность и также ставят под угрозу частную жизнь граждан».

    Как отмечает РИА Новости, документ принят на фоне заявлений о том, что в отношении Испании в разгар каталонского кризиса велась кампания по дезинформации. В ней якобы были задействованы фейковые аккаунты в социальных сетях.

    По словам главы МИД Испании Альфонсо Дастиса, «подозрительный трафик был связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России и в Венесуэле». При этом в Мадриде заявляют, что не обладают доказательствами о возможной причастности к кампании российских властей.

    Ни Россия, ни Венесуэла в связи с «дезинформацией» в стратегии нацбезопасности отдельно не упомянуты.

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