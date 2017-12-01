Экипаж разбившегося у Шпицбергена Ми-8 эвакуировался до падения

Норвежская государственная комиссия по расследованию транспортных инцидентов опубликовала предварительный отчет о ходе расследования крушения российского
Ми-8.
Согласно предварительным результатам расследования, экипаж и пассажиры российского Ми-8 могли эвакуироваться до падения вертолета в воду, передает ТАСС.
Из документа Норвежской государственной комиссии по расследованию транспортных инцидентов: «Повреждения, полученные вертолетом, говорят о том, что он ударился о воду под довольно тупым углом, а его хвост находился низко. Это дает основания полагать, что все люди на борту эвакуировались прежде, чем вертолет затонул».
В комиссии отметили, что вертолет не был оборудован ни средствами плавучести, ни плотами, но под сиденьями находились спасательные жилеты, которых было достаточно для всех находившихся на борту людей. Однако ни экипаж, ни пассажиры ими не воспользовались.
Также сообщается, что, согласно данным черного ящика с Ми-8, экипаж не зафиксировал никаких технических неисправностей до падения в море. Но делать выводы о причинах катастрофы, как считают в норвежской комиссии, пока рано.
На борту Ми-8 находились пять членов экипажа и трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет пропал 26 октября у побережья Шпицбергена по пути из законсервированного поселка Пирамида. Обломки были обнаружены в двух километрах от мыса Хеер. Специалистам МАК ранее удалось восстановить траекторию полета Ми-8.
Из документа Норвежской государственной комиссии по расследованию транспортных инцидентов: «Повреждения, полученные вертолетом, говорят о том, что он ударился о воду под довольно тупым углом, а его хвост находился низко. Это дает основания полагать, что все люди на борту эвакуировались прежде, чем вертолет затонул».
В комиссии отметили, что вертолет не был оборудован ни средствами плавучести, ни плотами, но под сиденьями находились спасательные жилеты, которых было достаточно для всех находившихся на борту людей. Однако ни экипаж, ни пассажиры ими не воспользовались.
Также сообщается, что, согласно данным черного ящика с Ми-8, экипаж не зафиксировал никаких технических неисправностей до падения в море. Но делать выводы о причинах катастрофы, как считают в норвежской комиссии, пока рано.
На борту Ми-8 находились пять членов экипажа и трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет пропал 26 октября у побережья Шпицбергена по пути из законсервированного поселка Пирамида. Обломки были обнаружены в двух километрах от мыса Хеер. Специалистам МАК ранее удалось восстановить траекторию полета Ми-8.
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