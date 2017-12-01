Ярко в центре и скромно на окраинах: Петербург предстал в новогодних украшениях

Сегодня Петербург засиял новогодними огнями. Этим вечером в городе полностью включили праздничную иллюминацию.

В первый день зимы волшебным светом вспыхнули семь тысяч украшений. Они будут сиять до середины января. Всего 57 новогодних елок, 2500 декоративных элементов и впервые в этом году — три городские переправы. Чтобы бы все это полтора месяца радовало глаз горожан и гостей Петербурга, из бюджета потратили почти 200 миллионов рублей.



Впервые перед Новым годом преобразились мосты. На Дворцовом появились ротонды. На Троицком имперского куда меньше. Выстроили целый флот петровских фрегатов на столбах набережных. Вместо досок использовали более долговечный, яркий и экономичный материал — гибкие световые шнуры.



Сергей Серезлеев, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ: «Есть перебивка холодного и теплого цвета. И непосредственно на Невском проспекте такой теплый цвет. Конечно, он больше располагает к хорошему настроению. В спальных районах мы постараемся и предлагали дизайнерам сделать немножко холодноватый цвет, чтобы обстановка соответствовала выпавшему снегу».



Самая нарядная новогодняя елка пока у Казанского собора. Она как бы приглашает к рождественскому вертепу, который впервые разыграется у кафедрального храма.



Украшать Петербург городской администрации помогают и районные власти. Несколько миллионов на это дело выделили во Фрунзенском районе. Но, очевидно, их не хватило на то, чтобы купить новые игрушки. К примеру, на Гамбургской площади кое-где отсутствуют лампочки в гирлянде. А сами шары с облупившейся краской где-то откровенно мятые.



Корреспондент НТВ Антон Зыков проникся новогодним настроением.