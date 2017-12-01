Взрывное устройство найдено на рождественском рынке Потсдама

Немецкие СМИ сообщают, что полиция ФРГ сумела обезвредить самодельное взрывное устройство, которое ранее в пятницу было обнаружено на центральной рождественской ярмарке в городе Потсдам.
Сообщается, что на центральной рождественской ярмарке Потсдама был найден подозрительный пакет. Посетители рынка и ближайших заведений были эвакуированы, прилегающие улицы перекрыты.
Как сообщает радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию, для успешного обезвреживания был произведен управляемый подрыв устройства.
Тем временем представитель городской полиции сообщил, что в уничтоженном пакете, обнаруженном возле рождественского рынка, находился металлический цилиндр, наполненный гвоздями и проволокой, а также неизвестным порошком, наличие взрывчатки пока не подтверждается, передает «Интерфакс».
Традиционная новогодняя ярмарка Blauer Lichterglanz проходит в центре города каждый год. Она располагается недалеко от знаменитых достопримечательностей Потсдама — Бранденбургских ворот и парка Сан-Суси.
Как сообщает радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию, для успешного обезвреживания был произведен управляемый подрыв устройства.
Тем временем представитель городской полиции сообщил, что в уничтоженном пакете, обнаруженном возле рождественского рынка, находился металлический цилиндр, наполненный гвоздями и проволокой, а также неизвестным порошком, наличие взрывчатки пока не подтверждается, передает «Интерфакс».
Традиционная новогодняя ярмарка Blauer Lichterglanz проходит в центре города каждый год. Она располагается недалеко от знаменитых достопримечательностей Потсдама — Бранденбургских ворот и парка Сан-Суси.
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