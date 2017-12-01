Путин и Оливер Стоун встретились в Москве

Владимир Путин в Москве встретился со всемирно известным американским режиссером Оливером Стоуном.
Совсем недавно режиссер снял фильм о российском президенте, основанный на многочисленных интервью. Эта работа вызвала в мире большой резонанс.
Оливер Стоун: «Мы приехали после того, как Трамп был избран президентом, и приехали в четвертый раз, чтобы взять у вас интервью. Я надеюсь, вы остались довольны фильмом».
Владимир Путин: «Да. Мне кажется, он очень откровенный, честный».
В российской столице Оливер Стоун принял участие в нескольких конференциях.
Оливер Стоун: «Мы приехали после того, как Трамп был избран президентом, и приехали в четвертый раз, чтобы взять у вас интервью. Я надеюсь, вы остались довольны фильмом».
Владимир Путин: «Да. Мне кажется, он очень откровенный, честный».
В российской столице Оливер Стоун принял участие в нескольких конференциях.
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