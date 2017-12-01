Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Путин и Оливер Стоун встретились в Москве. знаменитости, кино, Москва, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Оливер Стоун встретились в Москве

    Путин и Оливер Стоун встретились в Москве

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    Путин и Оливер Стоун встретились в Москве

    Путин и Оливер Стоун встретились в Москве

    Путин и Оливер Стоун встретились в Москве

      Владимир Путин в Москве встретился со всемирно известным американским режиссером Оливером Стоуном.

      Совсем недавно режиссер снял фильм о российском президенте, основанный на многочисленных интервью. Эта работа вызвала в мире большой резонанс.

      Оливер Стоун: «Мы приехали после того, как Трамп был избран президентом, и приехали в четвертый раз, чтобы взять у вас интервью. Я надеюсь, вы остались довольны фильмом».

      Владимир Путин: «Да. Мне кажется, он очень откровенный, честный».

      В российской столице Оливер Стоун принял участие в нескольких конференциях.

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