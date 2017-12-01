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Ментовские войны — 9
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    ФАС потребовала объяснить резкий скачок цен на авиакеросин. авиация, биржи, топливо, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС потребовала объяснить резкий скачок цен на авиакеросин

    ФАС потребовала объяснить резкий скачок цен на авиакеросин

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    ФАС потребовала объяснить резкий скачок цен на авиакеросин

    ФАС потребовала объяснить резкий скачок цен на авиакеросин

      Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ценами на авиакеросин в России.

      Начальник управления регулирования ТЭКа Дмитрий Махонин сообщил сегодня, что ФАС отправила запросы нефтяным компаниями и просит их поделиться своим пониманием ситуации, почему авиатопливо так сильно подорожало.

      На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже цена на керосин для московского авиаузла взлетела за полгода почти на 25%, и эксперты заговорили о подорожании билетов. Махонин добавил, что ситуация должна проясниться на следующей неделе.

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