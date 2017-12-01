ФАС потребовала объяснить резкий скачок цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ценами на авиакеросин в России.

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Начальник управления регулирования ТЭКа Дмитрий Махонин сообщил сегодня, что ФАС отправила запросы нефтяным компаниями и просит их поделиться своим пониманием ситуации, почему авиатопливо так сильно подорожало.



На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже цена на керосин для московского авиаузла взлетела за полгода почти на 25%, и эксперты заговорили о подорожании билетов. Махонин добавил, что ситуация должна проясниться на следующей неделе.