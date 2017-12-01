Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Медведев: Россия готова обеспечить партнерам по ШОС продовольственную безопасность. Индия, Медведев, Пакистан, сельское хозяйство, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев: Россия готова обеспечить партнерам по ШОС продовольственную безопасность

    Медведев: Россия готова обеспечить партнерам по ШОС продовольственную безопасность

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    Медведев: Россия готова обеспечить партнерам по ШОС продовольственную безопасность

    Медведев: Россия готова обеспечить партнерам по ШОС продовольственную безопасность

    Медведев: Россия готова обеспечить партнерам по ШОС продовольственную безопасность

      Возможности экономического роста только за счет дешевой рабочей силы и сырьевого экспорта практически исчерпаны, нужно развивать сотрудничество в высоких технологиях. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев. В Сочи премьер провел заседание совета глав правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества.

      Во встрече впервые приняли участие Индия и Пакистан. Экономическое сотрудничество стало одной из главных тем. И российский премьер обозначил новое направление, в котором России есть, что предложить коллегам по ШОС, — это сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

      Дмитрий Медведев: «Еще одна важная тема — развитие связей в сфере сельского хозяйства. С акцентом на продовольственную безопасность (это мировая проблема) Россия готова участвовать в этом, поставлять сельхозпродукцию всем заинтересованным партнерам. Мы по итогам текущего года выходим на рекордный урожай зерновых — почти 140 млн тонн, что является дополнительной возможностью для укрепления продовольственной безопасности и в масштабах ШОС, и в мировых масштабах».

      Медведев также заявил, что близится к завершению подготовка ряда двусторонних и многосторонних договоров о зонах свободной торговли на евразийском пространстве.

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