Видео с «голыми» играми в польском концлагере вызвало международный скандал

Дипломатический скандал разгорается между Польшей и Израилем
из-за «голого» перформанса в стенах бывшего концлагеря.
Скандал разгорелся из-за видео, на котором группа голых мужчин и женщин, объявивших себя современными художниками, играет в салки. Оно было опубликовано Краковским центром современного искусства еще в 2015 году, но только сейчас удалось установить, что снято оно в газовой камере бывшего концлагеря Штуттгоф. Это возмутило несколько израильских общественных организаций, они направили письмо президенту Польши и потребовали объяснений.
Эфраим Зурофф, историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя: «Прежде всего, я думаю, что видео абсолютно отвратительное. И это оскорбление памяти всех людей, которые были убиты в газовых камерах во время Второй мировой войны нацистами. И это так возмутительно. Мы уже проверили несколько мест, где это видео было представлено. Например, в Эстонии это было показано как часть экспозиции, и мы пожаловались. И Еврейская община Эстонии, доктор Алла Якобсон, тоже пожаловалась. И они немедленно убрали его. Но когда эта вещь была показана в Кракове в Музее современного искусства и мы снова протестовали, и другие люди протестовали, и немцы нас поддержали, и посольство Израиля нас поддержало, — даже такое влияние не заставило музей удалить видео. По сути, его убрали на один день и снова выставили.
Тут два момента. Важно то, как это было сделано. Было ли это сделано с разрешения? Если разрешение было дано — почему оно было дано? Как вы можете дать такое разрешение? Это же священное место. Священное место массового убийства, большое кладбище. И второй вопрос — что вы делаете, чтобы быть уверенными, чтобы это не повторилось снова?»
Авторы скандального видео позиционируют перформанс как способ осмысления «объектов болезненной памяти».
Ранее в Великобритании с подачи газеты The Daily Mail обрушилась волна критики на авторов спорных селфи, сделанных туристами на фоне мемориального комплекса в Освенциме. На снимках — улыбающиеся молодые люди позируют на фоне мест, где, по разным данным, были убиты от полутора до четырех миллионов человек. На одном из фото девушка кокетливо выставила ногу вперед, а за ней — сотни пар детской обуви, оставшиеся от самых маленьких узников. Особой популярностью у «фотографов» пользуется железная дорога, по которой людей доставляли в лагерь смерти. Под снимками появляются комментарии в стиле: «Вы уверены, что это место для веселья?».
Британцы, к слову, не первые: у мемориала жертвам холокоста в Берлине туристы очень любят делать «акробатические» фотосеты. Вразумить их попытался израильский художник, совместив оригиналы из Instagram с фото 70-летней давности. Отличались и звезды. Летом за откровенные снимки у мемориала в Бухаресте пришлось оправдываться австралийской певице Ксане. А американский конгрессмен, приехав в Освенцим, решил прочитать перед подписчиками лекцию о военной мощи Америки.
Гусейн Гасанов, блогер: «Фотографироваться в таких местах, мне кажется, нормально. Смотря с каким посылом ты это делаешь. Можно фотографироваться и писать в тексте, чтобы люди помнили об этом, чтобы такое больше никогда не повторилось. Либо же кривляться на камеру и пытаться получить на этом хайп, чтобы люди это обсуждали и ты набрал кучу лайков».
Эфраим Зурофф, историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя: «Прежде всего, я думаю, что видео абсолютно отвратительное. И это оскорбление памяти всех людей, которые были убиты в газовых камерах во время Второй мировой войны нацистами. И это так возмутительно. Мы уже проверили несколько мест, где это видео было представлено. Например, в Эстонии это было показано как часть экспозиции, и мы пожаловались. И Еврейская община Эстонии, доктор Алла Якобсон, тоже пожаловалась. И они немедленно убрали его. Но когда эта вещь была показана в Кракове в Музее современного искусства и мы снова протестовали, и другие люди протестовали, и немцы нас поддержали, и посольство Израиля нас поддержало, — даже такое влияние не заставило музей удалить видео. По сути, его убрали на один день и снова выставили.
Тут два момента. Важно то, как это было сделано. Было ли это сделано с разрешения? Если разрешение было дано — почему оно было дано? Как вы можете дать такое разрешение? Это же священное место. Священное место массового убийства, большое кладбище. И второй вопрос — что вы делаете, чтобы быть уверенными, чтобы это не повторилось снова?»
Авторы скандального видео позиционируют перформанс как способ осмысления «объектов болезненной памяти».
Ранее в Великобритании с подачи газеты The Daily Mail обрушилась волна критики на авторов спорных селфи, сделанных туристами на фоне мемориального комплекса в Освенциме. На снимках — улыбающиеся молодые люди позируют на фоне мест, где, по разным данным, были убиты от полутора до четырех миллионов человек. На одном из фото девушка кокетливо выставила ногу вперед, а за ней — сотни пар детской обуви, оставшиеся от самых маленьких узников. Особой популярностью у «фотографов» пользуется железная дорога, по которой людей доставляли в лагерь смерти. Под снимками появляются комментарии в стиле: «Вы уверены, что это место для веселья?».
Британцы, к слову, не первые: у мемориала жертвам холокоста в Берлине туристы очень любят делать «акробатические» фотосеты. Вразумить их попытался израильский художник, совместив оригиналы из Instagram с фото 70-летней давности. Отличались и звезды. Летом за откровенные снимки у мемориала в Бухаресте пришлось оправдываться австралийской певице Ксане. А американский конгрессмен, приехав в Освенцим, решил прочитать перед подписчиками лекцию о военной мощи Америки.
Гусейн Гасанов, блогер: «Фотографироваться в таких местах, мне кажется, нормально. Смотря с каким посылом ты это делаешь. Можно фотографироваться и писать в тексте, чтобы люди помнили об этом, чтобы такое больше никогда не повторилось. Либо же кривляться на камеру и пытаться получить на этом хайп, чтобы люди это обсуждали и ты набрал кучу лайков».
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