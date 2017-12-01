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Ментовские войны — 9
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    «Дягилев. P.S.» завершается балетным модерном на сцене БДТ. Санкт-Петербург, балет, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дягилев. P.S.» завершается балетным модерном на сцене БДТ

    «Дягилев. P.S.» завершается балетным модерном на сцене БДТ

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    «Дягилев. P.S.» завершается балетным модерном на сцене БДТ

    «Дягилев. P.S.» завершается балетным модерном на сцене БДТ

      В Петербурге подходит к концу международный фестиваль «Дягилев. P.S.». Под занавес перед ценителями искусства выступит балет Лотарингии. Танцовщики покажут сразу три спектакля авангардного стиля.

      Три балета завершают в Петербурге международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Сегодня на сцене БДТ Национальный хореографический центр «Балет Лотарингии» представит спектакли «След древних движений» (2017 год), «Тропический лес» (1968 год) и «Спектакль отменяется» (2014 год). Отметим, что последняя постановка — это реконструкция спектакля 1924 года.

      Сейчас французской труппой из Лотарингии руководит швед Петер Якобсон. В свое время он закончил Академию русского балета в Петербурге. Как рассказал художественный руководитель хореографического центра, сегодня танцовщики из Лотарингии, воспитанные на классике, не боятся экспериментов и предпочитают синтез различных видов искусств.

      Петер Якобсон, хореограф, художественный руководитель Национального хореографического центра Лотарингии (Франция): «Наша балетная компания называется „центр хореографии“. Это значит, что мы работаем над развитием танца. Это 80 процентов наших постановок. И мы черпаем свои силы и эмоции из различных видов танца, в том числе и классического. Конечно, у нас модерн, хотя все участники имеют классическую подготовку.

      В балете „Спектакль отменяется“ (Relach) отражается целая эпоха. Тогда балет отличался от того, что мы имеем сегодня. Танцовщики во многом выражали себя за счет мимики и жестов рук. Отсюда и экспрессия. Мы учитываем это в нашей постановке, но сейчас танцуют всё-таки по-другому. Кроме того, мы применяем и классические элементы. Надо учитывать, что я ученик Вагановского хореографического училища. Хотя в Петербурге не был более 30 лет».

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