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Ментовские войны — 9
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    Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев
    Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье

    Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье

    Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье
  • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев

    • Полицейские проводят проверку по факту избиения лидера музыкальной группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «в Мытищинском районе Московской области избит лидер группы „Коррозия металла“ Сергей Троицкий, в настоящее время он госпитализирован».

    В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт избиения мужчины.

    Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Накануне в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в поселке Погорелкино Мытищинского района. В результате конфликта один из мужчин госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку».

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    Сергей Троицкий (сценический псевдоним — Паук) — шоумен, создатель и лидер группы «Коррозия металла», автор музыки и песен. В октябре 2016 года музыканта приговорили к тюремному сроку в Черногории за поджог дома. За решетку в небольшом городке Бар Паука отправили на 10 месяцев.

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